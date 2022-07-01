В Ровно суд приговорил участника «ДНР» к 13 годам лишения свободы

Житель Донецкой области по специальной судебной процедуре приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в группировке «ДНР». Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«При поддержании публичного обвинения прокурорами Ровенской областной прокуратуры дончанин признан виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). По результатам специального судебного разбирательства он приговорен к 13 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.



По данным следствия, обвиняемый, в конце 2015 года вступил в отряд по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион МЧС ДНР».



«Выполняя функции командира отряда, он оказывал вооруженное сопротивление и незаконное противодействие выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими ВСУ, задействованными в проведении АТО/ООС», - отмечается в сообщении.



В Офисе прокурора поясняют, что начало срока отбывания наказания осужденному будут исчислять с даты его задержания и реального исполнения наказания.



Досудебное расследование проводило Управление СБУ в Ровенской области.