В Одесской области объявлен траур по жертвам трагедии в Сергеевке

В Одессе и области 2 июля объявлен днем траура по жителям региона, которые погибли ночью 1 июля в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Сергеевке Белгород-Днестровского района. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета Одессы.



На зданиях и сооружениях органов государственной власти и местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций в Одессе 2 июля будут приспущены государственные флаги.



Также в регионе рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном местном уровне.



Известно на данный момент, что от ночного авиаудара армии РФ по Сергеевке погибли 20 человек.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали , что среди жертв атаки армии РФ по Сергеевке есть дети.