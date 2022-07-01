Минреинтеграции обновило перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ

Минреинтеграции обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 29 июня текущего года.



Сейчас в этот перечень входит 9 областей. В Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 52, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 24, в Харьковской области – 51, в Днепропетровской области – 7, в Херсонской области – 49, в Сумской – 18 громад, в Черниговской - 4.



В общей сложности в перечне находится 308 громад.