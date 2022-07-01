В Северодонецке оккупанты ищут поддерживающих Украину людей

В оккупированном Северодонецке войска РФ ищут людей поддерживающих Украину, а также пополняют ряды «армии ЛНР» оставшимся в городе населением. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

Он отметил, что сейчас регулярных поставок пищи в Северодонецк нет. Стрюк также сообщил, что люди могут покинуть город, и через оккупированные населенные пункты добраться до свободной территории Украины.

Глава ВГА Северодонецка подтвердил информацию Сергей Гадйая о том, что оккупанты пытаются окружить Лисичанск, а бои ведутся на территории местного НПЗ.

К тому же Стрюк констатировал, что сейчас инфраструктуру Северодонецка восстановить невозможно.

Ранее Александр Стрюк сообщал, что в Северодонецке осталось около 7-8 тысяч мирных жителей.