В Черновицкой области будут заочно судить двух танкистов группировки «ДНР»

Черновицкая областная прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении двух жителей Донецкой области - командиров танков группировки «ДНР» за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«Следствием установлено, что в 2014 году два гражданина Украины – жители Донецкой области, присоединились к "ДНР". Почти 8 лет они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и продолжают вести боевые действия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, что одна из обвиняемых принимали участие в боях против военнослужащих ВСУ вблизи Донецкого аэропорта, в населенных пунктах Ясиновка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Пески и Авдеевка Донецкой области и получила «награду "За Дебальцево"».



«Второй обвиняемый с 2014 года проходит службу в составе боевых подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка "ДНР". "Был привлечен в боях за Саур-могилу, Авдеевку и Донецкий международный аэропорт. С 2018 года – командир 6-го танка 2-й танковой роты танкового батальона 11-го отдельного мотострелкового полка "ДНР"», - информируют в прокуратуре.



Оба подозреваемых находятся на временно оккупированной территории, продолжают службу, тесно сотрудничая с военнослужащими РФ.