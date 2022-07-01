В Сергеевке погиб сотрудник молдавского Детского реабилитационного центра, еще пять ранены

Количество мирных жителей, погибших в результате ракетных ударов РФ в Белгород-Днестровском районе, возросло до 21 человека, среди них ребенок, еще 38 пострадали. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



Среди погибших – сотрудник молдавского Детского реабилитационного центра. Еще пять работников получили ранения, сообщила министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко.



«У Министерства здравоохранения есть Детский реабилитационный центр в Сергеевке. Это отреставрированный санаторий с хорошими условиями, дети с проблемами здоровья в Республике Молдова имеют возможность воспользоваться услугами медицинской реабилитации на побережье Черного моря. К сожалению, его деятельность была остановлена в период пандемии, и только мы начали планировать возобновлять его работу, как началась война», - написала Немеренко в Facebook.



По ее словам, в результате обстрела поселка сам Центр серьезно не пострадал, взрывной волной в котельной были выбиты окна. Погибшие находились в здании, пострадавшем от удара.