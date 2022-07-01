«ДНР» предъявила обвинение еще двоим британцам

Группировка «ДНР» предъявила обвинение двоим иностранцам. Это британцы. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Как утверждается, «ведутся следственные действия».



«Следствие» ведется в отношении британцев Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые «статьи», как и троим ранее «осужденным» иностранцам.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни.



Адвокат одного из приговоренных группировкой «ДНР» к смертной казни, британца Шона Пиннера, 28 июня подал кассационную жалобу. Сегодня «приговор» обжаловала адвокат подданного Марокко Саадуна Брагима.