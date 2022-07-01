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В пяти населенных пунктах Донецкой области снова есть свет

01 июля 2022, 20:52

В пяти населенных пунктах Донецкой области снова есть свет

Аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение почти 13 тысячам домохозяйств в пяти населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

За сутки аварийно-ремонтным бригадам удалось добраться до ряда мест повреждений сетей и отремонтировать их.

Благодаря этому 12 920 семей снова со светом. Из них более половины — снова в Торецкой громаде. Специалисты возобновили электроснабжение для почти восьми тысяч домохозяйств громады. При этом Торецкое направление — одно из очень сложных, здесь постоянно идут боевые действия. Также сложная ситуация на Славянском, Авдеевском, Марьинском, Бахмутском направлениях.

Без электроснабжения остаются 356 населенных пунктов Донецкой области.

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