«ЛНР» заняла помещение, где был офис СММ ОБСЕ в Луганске

В подконтрольном «ЛНР» Луганске оккупанты заняли помещение, где ранее располагался офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ЛИЦ».



Отмечается, что в помещение «переехал штаб общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"». «Штаб» будет размещаться на одном из этажей.



В «ЛНР» уверяют, что само трехэтажное здание бывшего офиса ОБСЕ находилось в заброшенном состоянии. Его передали под «молодежный центр федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" в ЛНР». Сейчас там идет ремонт.



Так выглядело здание луганского офиса СММ ОБСЕ:





Так здание выглядит сейчас:

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». Таким образом «ДНР» вытесняет оставшийся штат миссии ОБСЕ с территории Донбасса. Так, 8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.



На следующий день «ДНР» признала «неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию до конца апреля.



СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.