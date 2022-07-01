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Льготная растаможка: Сколько и каких авто ввезли украинцы

01 июля 2022, 22:44

Льготная растаможка: Сколько и каких авто ввезли украинцы

За время действия льгот на ввоз авто в Украину завезено 236 тысяч 792 транспортных средства. Об этом сообщил народный депутат, замглавы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

С апреля по июнь, по его словам, были ввезены транспортные средства на сумму 1 116 539 тысяч долларов. Сумма предоставленной льготы — 26,1 млрд грн.

Железняк уточнил данные. В частности, украинцы ввезли 225 тысяч 193 легковых авто:

  • стоимостью до шести тысяч долларов — 83%;
  • 6-10 тысяч — 9,8%;
  • 10-30 тысяч — 5,9%;
  • от 30 тысяч — 0,9% или только 2010 авто.

Также ввезены 7372 грузовых авто и микроавтобусов на сумму 91 138 тысяч долларов, 2703 прицепов и полуприцепов на сумму 23 771 тысяч, 1143 мотоцикла на сумму 4208 тысяч, 516 автобусов и пассажирских микроавтобусов на сумму 16 136 тысяч.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые касаются льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией.

21 июля Верховная Рада вернула пошлины и НДС на импортные товары и растаможку авто. Законопроект №7418 принят сразу в двух чтениях, за него отдали голоса 234 нардепа.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

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