Российские оккупанты ударили фосфорными бомбами по острову Змеиный

Российские оккупанты ударили фосфорными бомбами по оставленному ними острову Змеиный. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.



«Руководство Вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома "Бельбек" пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач"», — проинформировал Залужный.



Главнокомандующий ВСУ отметил, что оккупанты нанесли удары с «меткостью», и в подтверждение опубликовал видео.







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30 июня стало известно, что российская армия покинула остров Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины.



В ВСУ заявили, что собираются отправить войска на Змеиный.