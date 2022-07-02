Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Одесской области ночью ракетами уничтожены жилой дом и база отдыха. По меньшей мере 21 человек погиб.

Новые обстрелы Славянска и еще ряда населенных пунктов Донецкой области. Уничтожены три десятка жилых домов.

В Мариуполе обнаружены новые могилы во дворах, где люди похоронены с апреля. А под завалами одного из домов обнаружено порядка ста новых тел мариупольцев, которые погибли предположительно в феврале.

Оккупанты пытаются окружить Лисичанск, часть нефтеперерабатывающего завода захвачена.

В Северодонецке ищут «украинских патриотов», а мужчин начинают забирать в ряды боевиков «ЛНР».

В оккупированных Ровеньках и Стаханове горят склады с боеприпасами и нефтебаза.

Выпускников «академии МВД ДНР» в Донецке забирают на войну против Украины. Родители студентов устроили пикет.

В Кремле планируют присоединить в состав России оккупированные территории Украины. Речь идет не только о Донбассе.