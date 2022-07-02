Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- В Одесской области ночью ракетами уничтожены жилой дом и база отдыха. По меньшей мере 21 человек погиб.
- Новые обстрелы Славянска и еще ряда населенных пунктов Донецкой области. Уничтожены три десятка жилых домов.
- В Мариуполе обнаружены новые могилы во дворах, где люди похоронены с апреля. А под завалами одного из домов обнаружено порядка ста новых тел мариупольцев, которые погибли предположительно в феврале.
- Оккупанты пытаются окружить Лисичанск, часть нефтеперерабатывающего завода захвачена.
- В Северодонецке ищут «украинских патриотов», а мужчин начинают забирать в ряды боевиков «ЛНР».
- В оккупированных Ровеньках и Стаханове горят склады с боеприпасами и нефтебаза.
- Выпускников «академии МВД ДНР» в Донецке забирают на войну против Украины. Родители студентов устроили пикет.
- В Кремле планируют присоединить в состав России оккупированные территории Украины. Речь идет не только о Донбассе.