Войска РФ атакуют Лисичанск с разных сторон, привлекли много техники — Гайдай

Последствия обстрелов Луганской области. Фото: ОВА

Российские войска атакуют Лисичанск Луганской области с разных сторон, военных и техники они привлекли очень много. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.



«Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам», — отметил Гайдай.



Руководитель области также сообщил, что потушен пожар в торговом центре на площади 1800 квадратных метров. Кроме того, в больницу в Черновцах вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска.



«1 июля Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли», — резюмировал Гайдай.





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