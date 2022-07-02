Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Оккупанты обстреляли Бахмут, Славянск, Авдеевку, Часов Яр, Северное, Пивденное, Александровку, Курдюмовку, Желанное, Тоненькое, Воздвиженку. Российские войска обстреливали регион авиацией, ракетами ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерией.



«Били целенаправленно по жилому сектору», — подчеркнули в полиции.



Разрушены 58 гражданских объектов: 43 жилых дома, из них десять многоквартирных, школа, ферма, торговый центр, остановка общественного транспорта, огнеупорный комбинат, фитнес-клуб, железная дорога, газораспределительная станция, линия электропередач и т.д.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки четыре человека погибли и 12 были ранены.