Российские военные нанесли по Николаеву ракетные удары

Российские военные нанесли по Николаеву ряд ракетных ударов. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Утром, 1 июля, по Николаеву были нанесены 12 ракетных ударов. Обстреляна портовая инфраструктура и частные предприятия. Среди них производство духов и извести. По информации Военной комендатуры обороны Николаева, одна из вражеских ракет была сбита», — рассказал Ким.



По его словам, сегодня утром в Николаеве слышны взрывы.



«Информация о последствиях уточняется», — сообщил руководитель ОВА.