В Донецкой области энергетики вернули свет в 18 населенных пунктов

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение почти 20 тысячам семей в 18 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За 1 июля специалистам удалось починить ряд повреждений и полностью или частично вернуть свет в 18 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Снова со светом — 19 660 семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах.



Энергетикам удалось в очередной раз возобновить электропитание для более 15 тысяч жителей Торецкой громады — это одно из самых тяжелых из-за обстрелов направлений. Также к сложным направлениям относятся Славянское, Авдеевское, Марьинское и Бахмутское.



Без света остаются 353 населенных пункта Донецкой области.