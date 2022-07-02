Возле генконсульства РФ в Гданьске открыли сквер Героического Мариуполя

Сквер. Фото: консульство Украины в Гданьске

В польском Гданьске близ генконсульства России открыли сквер Героического Мариуполя. Об этом сообщили в консульстве Украины в Гданьске.



Мэр города Александра Дулькевич отметила, что площадь выбрана не случайно: она находится в непосредственной близости от генерального консульства Российской Федерации.



На территории можно увидеть выставку под открытым небом «Мариуполь — город-герой», показывающую, как выглядел город в мирное время и как он выглядит сейчас.



Также в Гданське пообещали помочь восстановить город после того, как украинская власть вернет его под свой контроль.



Гданьск и Мариуполь с 2014 года являются городами-побратимами.