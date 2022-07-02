Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Сколько нужно времени на поставки оружия от союзников Украине, рассказали в ОП

02 июля 2022, 15:07

Сколько нужно времени на поставки оружия от союзников Украине, рассказали в ОП

Чтобы союзники доставили военную помощь Украине, необходимую для деблокады и контрнаступления, нужно учесть две составляющие. На получение необходимого количества оружия может потребоваться до трех месяцев. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

«Есть две составляющие. Первая — это бюрократия. Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как будем использовать, как забирать, куда будем доставлять. Этой части уже нет. Бюрократии для Украины нет. Имею в виду с точки зрения поставки оружия наших партнеров», — сообщил Подоляк.

Также он назвал другой фактор — это проблема количества этого оружия на складах.

«Его нужно доделать, потому что никто столько не копил, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это будет быстро идти в Украину — месяц, два, три… Как только есть определенное количество того или иного оружия, его должны передать Украине, которая его будет использовать», — резюмировал советник руководителя ОП.

Читайте также:

США выделили новый пакет военной помощи Украине на 820 миллионов долларов

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Оружие Война Вооружение Военная помощь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
Цены на продукты в оккупированной Горловке показал местный житель
16:02
«ДНР» хочет забрать соцобъекты с баланса шахт
15:52
В «ДНР» назначили россиян на ряд «министерских» должностей
10:50
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:14
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил российские войска в Украине
00:12
Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►
22:25
«ЛНР» заявила о захвате двух населенных пунктов на Луганщине
21:48
«ЛНР» заняла помещение, где был офис СММ ОБСЕ в Луганске
20:10
Ведут в комнату, где нужно принимать «присягу»: В Донецке начали раздавать паспорта РФ
18:55
«ДНР» заявила об обстреле Ясиноватой, есть погибший и раненые
17:58
В оккупированных Ровеньках горит нефтебаза
17:23
«ДНР»: Приговоренный к смерти марокканец обжаловал решение «суда»
16:07
В Донецке выпускников «академии МВД ДНР» забирают на фронт. Родители устроили пикет
15:07
В «ДНР» заявили, что из-за обстрела в Донецке ранен мирный житель
13:49
«ДНР»: Городские телефоны Донецка переводят на российский код
все новости
17:39
Львов готовится к наступлению со стороны Беларуси
17:15
Цены на продукты в оккупированной Горловке показал местный житель
16:02
«ДНР» хочет забрать соцобъекты с баланса шахт
15:58
В Донецкой области сократили время комендантского часа
15:52
В «ДНР» назначили россиян на ряд «министерских» должностей
15:07
Сколько нужно времени на поставки оружия от союзников Украине, рассказали в ОП
14:37
Возле генконсульства РФ в Гданьске открыли сквер Героического Мариуполя
13:19
В Донецкой области энергетики вернули свет в 18 населенных пунктов
13:03
Российские силы готовятся к наступлению на Славянск и пытаются окружить Лисичанск — ISW
12:35
Следующий сезон УПЛ частично пройдет за границей
12:21
В захваченной оккупантами Попасной взорвался склад с боеприпасами
11:54
Российские военные нанесли по Николаеву ракетные удары
11:16
Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие
10:50
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:42
«ДНР» заявила о двоих погибших и 20 раненых мирных жителях
все новости
ВИДЕО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил российские войска в Украине
02 июля, 10:14
Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►
02 июля, 00:12
Лисичанск под угрозой захвата. В Мариуполе «отжимают» квартиры. Дайджест НД за день ►
01 июля, 00:11

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция