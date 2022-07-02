Сколько нужно времени на поставки оружия от союзников Украине, рассказали в ОП

Чтобы союзники доставили военную помощь Украине, необходимую для деблокады и контрнаступления, нужно учесть две составляющие. На получение необходимого количества оружия может потребоваться до трех месяцев. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».



«Есть две составляющие. Первая — это бюрократия. Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как будем использовать, как забирать, куда будем доставлять. Этой части уже нет. Бюрократии для Украины нет. Имею в виду с точки зрения поставки оружия наших партнеров», — сообщил Подоляк.



Также он назвал другой фактор — это проблема количества этого оружия на складах.



«Его нужно доделать, потому что никто столько не копил, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это будет быстро идти в Украину — месяц, два, три… Как только есть определенное количество того или иного оружия, его должны передать Украине, которая его будет использовать», — резюмировал советник руководителя ОП.

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