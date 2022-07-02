Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В «ДНР» назначили россиян на ряд «министерских» должностей

Обновлено
02 июля 2022, 15:52

В «ДНР» назначили россиян на ряд «министерских» должностей

В группироке «ДНР» на ряд «министерских» должностей назначены граждане России. Об этом сообщил глава формирования Денис Пушилин

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — прокомментировал он такое решение.

Так, руководителем «министерства образования и науки» назначена Ольга Колударова. Ранее она была заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха в Минпросвещения РФ.

«Министерство здравоохранения» возглавил Дмитрий Гарцев. До этого он являлся заместителем министра здравоохранения Сахалинской области России.

Андрей Чертков стал «министром угля и энергетики». Ранее он был министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

«Министром доходов» и сборов назначен Дмитрий Шмелев. До этого он возглавлял межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 21 по Ростовской области в городе Донецк.

Их предшественники на этих должностях теперь станут «первыми заместителями» в своих «министерствах», проинформировал Пушилин. Исключение — теперь уже бывший глава «Миндоходов» Алексей Рудаков. По словам Пушилина, «он остается в команде, назначение произойдет чуть позже».

Также он сообщил, что Денис Курашов назначен «заместителем министра связи и займется вопросами цифровизации».

Назначение россиян в «министерства» произошло после визита в Донецк в пятницу замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, который теперь курирует в Кремле «Л-ДНР».

27 июля Пушилин переназначил на свои посты в новом составе «правительства» глав «МВД», «МГБ», «Минюста» «МЧС» и «МИД».

8 июня новым главой «правительства» «ДНР» был назначен россиянин Виталий Хоценко. С 2019 года он занимал должность директора департамента в министерстве промышленности и торговли РФ. До этого работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

«Вице-премьером ДНР» стал также россиянин — Евгений Солнцев. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ.

Кадровые перестановки в «правительстве ДНР» связывают с влиянием первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, который весной стал новым кремлевским куратором «республик» Донбасса.

Еще по теме

Прочее
Россия-Украина ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
Цены на продукты в оккупированной Горловке показал местный житель
16:02
«ДНР» хочет забрать соцобъекты с баланса шахт
15:52
В «ДНР» назначили россиян на ряд «министерских» должностей
10:50
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:14
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил российские войска в Украине
00:12
Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►
22:25
«ЛНР» заявила о захвате двух населенных пунктов на Луганщине
21:48
«ЛНР» заняла помещение, где был офис СММ ОБСЕ в Луганске
20:10
Ведут в комнату, где нужно принимать «присягу»: В Донецке начали раздавать паспорта РФ
18:55
«ДНР» заявила об обстреле Ясиноватой, есть погибший и раненые
17:58
В оккупированных Ровеньках горит нефтебаза
17:23
«ДНР»: Приговоренный к смерти марокканец обжаловал решение «суда»
16:07
В Донецке выпускников «академии МВД ДНР» забирают на фронт. Родители устроили пикет
15:07
В «ДНР» заявили, что из-за обстрела в Донецке ранен мирный житель
13:49
«ДНР»: Городские телефоны Донецка переводят на российский код
все новости
17:39
Львов готовится к наступлению со стороны Беларуси
17:15
Цены на продукты в оккупированной Горловке показал местный житель
16:02
«ДНР» хочет забрать соцобъекты с баланса шахт
15:58
В Донецкой области сократили время комендантского часа
15:52
В «ДНР» назначили россиян на ряд «министерских» должностей
15:07
Сколько нужно времени на поставки оружия от союзников Украине, рассказали в ОП
14:37
Возле генконсульства РФ в Гданьске открыли сквер Героического Мариуполя
13:19
В Донецкой области энергетики вернули свет в 18 населенных пунктов
13:03
Российские силы готовятся к наступлению на Славянск и пытаются окружить Лисичанск — ISW
12:35
Следующий сезон УПЛ частично пройдет за границей
12:21
В захваченной оккупантами Попасной взорвался склад с боеприпасами
11:54
Российские военные нанесли по Николаеву ракетные удары
11:16
Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие
10:50
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:42
«ДНР» заявила о двоих погибших и 20 раненых мирных жителях
все новости
ВИДЕО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил российские войска в Украине
02 июля, 10:14
Обстрел Одессы. В Донецке протест против мобилизации. Дайджест НД за день ►
02 июля, 00:12
Лисичанск под угрозой захвата. В Мариуполе «отжимают» квартиры. Дайджест НД за день ►
01 июля, 00:11

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция