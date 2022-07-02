В «ДНР» назначили россиян на ряд «министерских» должностей

В группироке «ДНР» на ряд «министерских» должностей назначены граждане России. Об этом сообщил глава формирования Денис Пушилин



«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — прокомментировал он такое решение.



Так, руководителем «министерства образования и науки» назначена Ольга Колударова. Ранее она была заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха в Минпросвещения РФ.



«Министерство здравоохранения» возглавил Дмитрий Гарцев. До этого он являлся заместителем министра здравоохранения Сахалинской области России.



Андрей Чертков стал «министром угля и энергетики». Ранее он был министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области



«Министром доходов» и сборов назначен Дмитрий Шмелев. До этого он возглавлял межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 21 по Ростовской области в городе Донецк.



Их предшественники на этих должностях теперь станут «первыми заместителями» в своих «министерствах», проинформировал Пушилин. Исключение — теперь уже бывший глава «Миндоходов» Алексей Рудаков. По словам Пушилина, «он остается в команде, назначение произойдет чуть позже».



Также он сообщил, что Денис Курашов назначен «заместителем министра связи и займется вопросами цифровизации».



Назначение россиян в «министерства» произошло после визита в Донецк в пятницу замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, который теперь курирует в Кремле «Л-ДНР».



27 июля Пушилин переназначил на свои посты в новом составе «правительства» глав «МВД», «МГБ», «Минюста» «МЧС» и «МИД».

8 июня новым главой «правительства» «ДНР» был назначен россиянин Виталий Хоценко. С 2019 года он занимал должность директора департамента в министерстве промышленности и торговли РФ. До этого работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.



«Вице-премьером ДНР» стал также россиянин — Евгений Солнцев. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ.



Кадровые перестановки в «правительстве ДНР» связывают с влиянием первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, который весной стал новым кремлевским куратором «республик» Донбасса.