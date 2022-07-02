«ДНР» хочет забрать соцобъекты с баланса шахт

Кириенко и Пушилин. Фото: Telegram-канал Владимира Соловьева

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин обсудил с россиянами — первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и «председателем правительства ДНР» Виталием Хоценко — положение дел на шахтах. В частности, вопрос о передаче социальных объектов с баланса шахт. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.



Встреча проходила на шахте «Комсомолец Донбасса» в Крестовке (до декоммунизации — Кировское).



«На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность», — уверяет глава группировки.



Сергей Кириенко, который курирует «ДНР» и «ЛНР» в Кремле, как сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев, спускался в забой, где пообщался с шахтерами.