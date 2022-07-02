Число жертв ракетного удара по ТЦ в Кременчуге возросло до 22 человек

На сегодня количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор» в Кременчуге составляет 22 человека. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.



«Из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, в настоящее время один человек остается пропавшим без вести. Один человек скончался в больнице», — написал он на своей странице в Facebook.



По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, остается разобрать менее 10% завалов.

27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание предприятия «Кредмаш», которое производило запчасти для гражданских автомобилей. В результате удара по ТЦ погибли по меньшей мере 18 человек, 65 пострадали.



В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар «по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран», торговый центр назвали «неработающим». При этом известно, что ТЦ работал.



29 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в торговый центр «Амстор» в Кременчуге.