ВСУ отбили попытки наступления оккупантов под Бахмутом и Славянском

Украинские военные отбили штурмы оккупантов на Славянском и Бахмутском направлениях, росияне продолжают обстрелы и наступление. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении россияне продолжают обстрелы из артиллерии районов населенных пунктов Долина, Курулька, Адамовка и Барвенково.



«Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отбили», — сообщили в Генштабе.



На Донецком направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки, по результатам боевых действий закрепляются в районе Верхнекаменки.



На Краматорском направлении вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Белогоровки.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. «Возле последнего была проведена разведка боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти», — отметили в Генштабе.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлово, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаудары неподалеку от Павловки. Наступление оккупантов в районе Новомихайловки украинские защитники остановили и отбросили противника.