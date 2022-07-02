В МВД прокомментировали риск захвата Луганской и Донецкой областей

На сегодня очень высокий риск захвата российскими войсками Луганской области, но Донецкую область оккупировать гораздо сложнее. Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью «РБК-Украина».

«По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная», — отметил Денисенко.

По его словам, интенсивность обстрелов Луганской области достигла такого уровня, которого в Европе не было после 1944-1945 годов.

Советник министра внутренних дел считает, что Донецкую область захватить гораздо сложнее.

«Там есть, по сути, две крепости — Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто», — добавил он.