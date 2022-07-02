Внутренне перемещенные лица теперь могут оформить выплаты без паспорта

Украинцы, вынужденно покинувшие свои дома, теперь могут стать на учет как внутренне перемещенные лица и начать получать выплаты даже при отсутствиии паспорта. Соответствующее постановление 1 июля принял Кабинет министров Украины.



Как пояснили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для этого можно будет использовать документы из приложения «Дія», в частности электронный документ, или справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.



«Цель — помочь людям, которые переместились из зоны боевых действий и потеряли документы. Государству не следует принуждать людей месяц или два ждать документов, они должны уже получать помощь», — отметили в Минреинтеграции.

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