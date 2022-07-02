Лисичанск не захвачен российскими войсками, ситуация решится за пару суток — Арестович

На данный момент Лисичанск не захвачен войсками РФ. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».



Он прокомментировал информацию в СМИ оккупантов, которые заявили, что заняли Лисичанск.



По его словам, россияне находятся на южной окраине города, а не в центре, как утверждают.



«Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль, они на южных окраинах Лисичанска. Пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск», — сказал Арестович.



Он отметил, что оккупантам впервые удалось небольшими силами пересечь Северский Донец с севера и оказаться в Приволье на северо-западной окраине Лисичанска.



«Таким образом, ситуация действительно стала угрожающей, решится она в течение суток-двух, станет понятно, что там и к чему идет», — сказал Арестович.



Он также добавил, что в случае захвата города российские войска будут продвигаться суженным фронтом с увеличенной плотностью войск. И при этом не исключил вариант отвода украинских сил.

Ранее сегодня телеграм-каналы и СМИ оккупантов опубликовали кадры «военкоров» с российским флагом на здании якобы из центра Лисичанска.