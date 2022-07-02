Ситуация в Лисичанске, россияне приехали управлять «ДНР». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Россия стреляет по Лисичанску из всевозможного вооружения и заявляет, что 50% последнего форпоста Луганщины, Лисичанска, под их контролем.

В оккупированной Попасной взрыв на складе боеприпасов.

Ракетные удары по Славянску и Бахмуту, есть погибшие. Более 40 жилых домов в области разрушены.

Обстрел Ясиноватой и Горловки. Два человека погибли.

Группировка «ДНР» обновила правительство. Теперь оккупированными украинскими городами Донецкой области официально управляют россияне.