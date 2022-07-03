В Белгороде и Курске ночью были слышны взрывы

В ночь со 2 на 3 июля в российском Белгороде произошло несколько взрывов. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены 11 многоквартирных домов. Также пострадали не менее 39 частных жилых домов. Гладков заявил о троих погибших и четверых пострадавших.



Чиновник также заявил, что работала противовоздушная оборона. Однако он не уточнил, что именно сбили в небе над городом.



Утром 3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что над областью сбили два украинских беспилотника «Стриж». Пострадавший и разрушений нет.

Дополнется...