Донецкая область может остаться без газа в этом году — глава ОВА

Донецкая область из-за активных боевых действий может остаться без газоснабжения во время отопительного сезона этого года. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко во время телемарафона.



«Подготовка идет к тому, чтобы область прошла отопительный сезон с минимальным количеством людей. При этом, я понимаю четко, что газоснабжение в области вряд ли будет, потому что идут активные боевые действия», — рассказал он.



Кириленко отметил, что по прогнозам, 300 тысяч граждан останется в области в отопительный сезон.



«Говорю откровенно, это очень большая цифра для всей области для отопительного сезона... Особую обеспокоенность вызывают многоквартирные дома», — добавил глава ОВА.