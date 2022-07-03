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Донецкая область может остаться без газа в этом году — глава ОВА

03 июля 2022, 11:42

Донецкая область может остаться без газа в этом году — глава ОВА

Донецкая область из-за активных боевых действий может остаться без газоснабжения во время отопительного сезона этого года. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко во время телемарафона.

«Подготовка идет к тому, чтобы область прошла отопительный сезон с минимальным количеством людей. При этом, я понимаю четко, что газоснабжение в области вряд ли будет, потому что идут активные боевые действия», рассказал он.

Кириленко отметил, что по прогнозам, 300 тысяч граждан останется в области в отопительный сезон.

«Говорю откровенно, это очень большая цифра для всей области для отопительного сезона... Особую обеспокоенность вызывают многоквартирные дома», добавил глава ОВА.

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