«ДНР» ждет российских инвесторов для шахт на оккупированной территории

В группировке «ДНР» разрешили частным угольным предприятиям самостоятельно продавать уголь за границу. В частности, речь идет о продаже угля России. Раньше это можно было делать только через «торговый дом». Кроме этого, руководство группировки намеренно отдавать российским инвесторам шахты на оккупированной территории.



Ранее «ДНР» уже заявляла о том, что в угледобывающей сфере на оккупированной территории грядут перемены. В частности, все социальные объекты шах хотят передать на баланс муниципалитета.



На угольных шахтах «ДНР» сейчас официально работают 10 тысяч человек, заявил так называемый «председатель правительства ДНР» Виталий Хоценко.