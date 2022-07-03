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«ДНР» ждет российских инвесторов для шахт на оккупированной территории

03 июля 2022, 12:14

«ДНР» ждет российских инвесторов для шахт на оккупированной территории

В группировке «ДНР» разрешили частным угольным предприятиям самостоятельно продавать уголь за границу. В частности, речь идет о продаже угля России. Раньше это можно было делать только через «торговый дом». Кроме этого, руководство группировки намеренно отдавать российским инвесторам шахты на оккупированной территории.  

Ранее «ДНР» уже заявляла о том, что в угледобывающей сфере на оккупированной территории грядут перемены. В частности, все социальные объекты шах хотят передать на баланс муниципалитета.

На угольных шахтах «ДНР» сейчас официально работают 10 тысяч человек, заявил так называемый «председатель правительства ДНР» Виталий Хоценко.

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