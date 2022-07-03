В Славянске при обстреле погибли минимум 6 человек

В Славянске в результате обстрела в воскресенье, 3 июля, шесть человек погибли, еще 15 ранены. Такие предварительные данные сообщил глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях.



«Среди погибших – ребенок. Среди раненых – работник коммунального предприятия», - написал Лях на своей странице в Facebook.



«Пострадали разные микрорайоны: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат... Разрушения в жилом секторе и на коммунальных предприятиях – КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции», – сообщил глава ВГА.



Ранее сообщалось, что город обстреляли из реактивных систем залпового огня.