Авдеевский коксохим попал под массированный обстрел оккупантов

Сегодня российские оккупанты снова подвергли обстрелу Авдеевский коксохимический завод, на территории предприятия возник пожар. Об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.



«Деиндустриализация Донбасса продолжается полным ходом. После "Азовстали" пришла очередь Авдеевского коксохима. Сегодня завод снова подвергся массированному обстрелу, много попаданий по территории предприятия», — написал Магомедов в своем телеграм-канале.



Он сообщил, что на заводе сгорела новая градирня ТЭЦ, там было много пластика, потому при пожаре был черный дым.