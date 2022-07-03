Россияне обстреляли Харьковщину, три человека погибли

Сегодня, 3 июля, российские оккупанты обстреляли Харьковский район, в результате удара есть жертвы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных громад», — написал он в Telegram.



По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела 3 человека погибли, одна женщина получила ранения.



«Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без нужды не выходите на улицы!» — призвал глава области.