Между Мелитополем и Токмаком взорван железнодорожный мост

Сегодня во второй половине дня стало известно, что между Мелитополем и Токмаком в Запорожской области взорван железнодорожный мост.



Как сообщает «РИА Мелитополь», взрыв прогремел в оккупированном селе Любимовка Васильевского района.



По ветке железной дороги между Мелитополем и Токмаком российские оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой.



В Мелитополе начались облавы и досмотры, на дорогах пробки.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Вооруженные Силы Украины в ночь на 3 июля вывели из строя одну из четырех российских военных баз в Мелитополе. По его словам, ВСУ нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе.