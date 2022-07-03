Ситуация на Донбассе: Россияне оккупировали Золотаревку и пытаются захватить Белогоровку

Российские захватчики продолжают штурмовать населенные пункты Донецкой и Луганской областей, имеют частичный успех. Часть атак украинские военные отбили. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 3 июля.



«На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огненное влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что на Лисичанском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка. Вели штурмовые действия в направлении Золотаревки и взяли под контроль населенный пункт.



На Славянском направлении россияне обстреляли из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.



«Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчеяровка – Спирное и Николаевка – Спирное. Понес значительные потери и отошел», — говорится в сводке.



Кроме того, оккупанты совершили артобстрелы районов Авдеевки, Песок, Новомихайловки, Времовки, Гуляйполя, Чаривного, нанес авиаудары недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.