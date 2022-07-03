Зеленский: Пока нельзя утверждать, что Лисичанск окончательно перешел под контроль оккупантов

Пока нельзя констатировать, что город Лисичанск окончательно перешел под контроль россиян, а в целом на Донбассе — самая сложная ситуация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи в Киеве.



«Сказать сегодня окончательно, что Лисичанск под контролем [россиян], мы не можем. Продолжаются бои в окрестностях Лисичанска. Наша задача — иметь огневое преимущество. На сегодняшний день наши Вооруженные Силы делают все, что могут. Ускорение поставок оружия позволит иметь огневое преимущество. Тогда будем давить на Россию в этом направлении сильнее», — подчеркнул он.



В то же время президент отметил, что существуют риски того, что Луганская область будет полностью оккупирована и военно-политическое руководство Украины их понимает.



«Но вы также должны понимать, что ситуация может меняться каждый день. У нас так было во многих городках, полностью разрушенных, переходивших от одной стороны к другой», — отметил Зеленский.



Президент добавил, что на востоке Украины, где продолжаются самые ожесточенные бои, в целом ситуация самая сложная и опасная. В то же время в других направлениях есть определенное продвижение украинских сил вперед.

3 июля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что украинские военные отошли с позиций в Лисичанске после тяжелых боев.