Погибла семья с ребенком: В СБУ показали последствия обстрела Славянска

В результате масштабного обстрела Славянска сегодня пострадали только гражданские объекты, подтверждена гибель 6 человек, еще 15 ранены. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.



«Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В перечне мишеней — жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы. Такие действия — очередная террористическая атака, ставшая уже привычным инструментом для врага и за которую он обязательно понесет ответственность», — отметил Баканов.



Он добавил, что осмотр мест обстрелов еще продолжается.



«Масштабный обстрел Славянска и Краматорска из реактивных систем залпового огня свидетельствует, что Россия целенаправленно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты», — подчеркнул глава СБУ.



Баканов также сообщил, что СБУ и Национальная полиция открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).