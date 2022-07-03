На Донетчине оккупанты обстреляли автомобиль с детьми, погибла 3-летняя девочка

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли автомобиль, на котором из зоны боевых действий пыталась выехать семья с двумя детьми. Один ребенок погиб. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Инцидент произошел под Бахмутом.



«Оккупанты обстреляли автомобиль, на котором семья с двумя малолетними детьми пыталась выехать из села Зайцево в сторону города Бахмут — родители, 2-летний мальчик и еще один пассажир получили ранения, 3-летняя девочка умерла», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что в связи с обстрелами россиян на Донетчине осуществляется досудебное расследование в 10 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).