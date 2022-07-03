«Мы вернемся»: Зеленский — об отходе ВСУ из Лисичанска

Украинская армия вернется освобождать Лисичанск и другие оккупированные города. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 3 июля.



Он упомянул сегодняшние обстрелы Славянска, Краматорска и Харькова, в результате которых есть погибшие и раненые мирные жители, в том числе девочка 9 лет.



«Россия имеет достаточно "Смерчей", "Ураганов", "Градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали на Донбассе сейчас самую большую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта», — отметил Зеленский.



По его словам, украинская армия уничтожает потенциал оккупантов «изо дня в день, просчитано, мощно», и в этом играют важную роль полученные от партнеров системы HIMARS и другое оружие.



«Не меньшую роль играет и то, что мы храним жизнь наших воинов. Если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности, это касается и Лисичанска, это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия», — подчеркнул президент.



Он отметил, что постепенно ВСУ двигаются вперед — и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море, в частности привел пример освобождения острова Змеиный.



Зеленский также отреагировал на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о полной оккупации Луганской области.



«Когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области, то пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной, и сейчас, что они имеют и сколько за это заплатили. Нынешние их доклады пойдут прахом, как и тогдашние», — подчеркнул глава государства.

3 июля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что украинские военные отошли с позиций в Лисичанске после тяжелых боев.