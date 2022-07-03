Луганщина под контролем России. Обстрелы Славянска и Краматорска. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Самый сильный обстрел Славянска. 6 жертв, 15 раненых.
- Обстрелы в Донецкой области. Краматорск и Доброполье под прицелом армии РФ.
- ВСУ после тяжелых боев покинули Лисичанск.
- Путину доложили об оккупации всей Луганской области.
- В Мариуполе сгорел склад оккупантов с награбленным. На мине взорвался российский десантный катер Черноморского флота.
- Группировка «ДНР» ждет российских инвесторов для шахт. Обстрелы оккупированного Донбасса не прекращаются.