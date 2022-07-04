Российские войска ведут штурмовые действия на Славянском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



«На Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются. На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Победы и Марьинки. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины Авдеевки и Марьинки», — говорится в утренней сводке.



Как сообщается, силы РФ также перегруппировали войска для возобновления наступления и переместили батальонную тактическую группу из района Изюма в направлении Снежковки, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем с территории Курской области россияне применяли артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.



На Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий украинских войск. В направлении Прудянка украинские военные подавили попытку штурмовых действий.



По данным Генштаба, в целях нарушения системы управления и связи Сил обороны войска РФ активно используют комплексы радиоэлектронной борьбы.



На Донецком направлении основные усилия российских группировок сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на границу Северск — Федоровка — Бахмут.



На Краматорском направлении, после проведения артиллерийской подготовки, силы РФ форсировали реку Северский Донец, закрепляются в районах Лисичанска и Белогоровки.



На Бахмутском направлении оккупанты активизировали обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС.



При поддержке артиллерии россияне ведут наступательные действия в районах Васильевки, Берестово, Спирного, Клиново и Майорска, успеха не имеют.



На Новопавловском и Запорожском направлениях «противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны», добавили в ВСУ.



На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия сил РФ сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Россияне усовершенствуют инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.



В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию «Каланчак» в Херсонской области перемещено 17 вагонов с боеприпасами, отметили в Генштабе.