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«ДНР» заявила о пяти погибших от обстрелов за сутки

04 июля 2022, 07:54

«ДНР» заявила о пяти погибших от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки от обстрелов погибли пять мирных жителей. Об этом заявило «представительство СЦКК» группировки «ДНР».

Кроме того, сообщается, что ранения получили 13 человек.

В «ДНР» утверждают, что за сутки по подконтрольной ей территории Вооруженные силы Украины выпустили 248 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметров.

Власти Украины неоднократно заявляли, что ВСУ не наносят удары по мирным жителям неподконтрольной части Донбасса, а бьют по военным объектам, включая склады с боеприпасами.

По данным Донецкой областной военной администрации, за сутки от российских обстрелов на подконтрольной Украине части региона погибли не менее 7 человек, еще минимум 20 — ранены.

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