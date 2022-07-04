Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Повреждено здание детсада

Армия РФ обстреляла Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он отметил, что войсками РФ из артиллерии были обстреляны города и села двух общин – Зеленодольской и Широковской. По словам Резниченко погибших и раненых нет, но в детском саду города Шестерня взрывной волной выбило окна в детском саду.

Напомним, в Славянске в результате обстрела 3 июля погибли шесть человек, а число раненых возросло до 19, местные власти призвали оставшихся в городе жителей эвакуироваться.