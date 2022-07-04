В Луганской области идет оборона оставшихся территорий — глава ОВА

Вооруженные силы Украины держат оборону небольшой части Луганской области для того, чтобы военные успели построить защитные редуты. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что в районе Белогоровки продолжаются бои. По словам Гайдая, на тех территориях, которые обороняли ВСУ, инфраструктуру российские войска разрушили на 90%, при этом восстановлению не подлежат 60% домов.



Сергей Гайдай прогнозирует, что россиянам не удастся восстановить водо- и газоснабжение, но оккупанты могут частично обеспечить захваченные города электроэнергией.



По оценке Луганской ОВА, в оккупированных Северодонецке осталось около 8 тысяч человек и более 10 тысяч – в Лисичанске.



Ранее Сергей Гайдай сообщал, что войскам РФ удалось форсировать реку Северский Донец, что, по его словам, поможет захватить оккупантам Белогоровку. Еще он сказал, что под контролем российских войск Золотаревка.

3 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные отошли с позиций в Лисичанске после тяжелых боёв.