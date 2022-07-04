Украина выделяет на содержание армии около 130 миллиардов гривен в месяц — Шмыгаль

Ежемесячно Украина тратит на содержание своих вооруженных сил 130 млрд гривен (около 4,4 млрд долларов). Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью lb.ua.



Эта сумма немного меньше годового бюджета ВСУ в период до начала полномасштабного вторжения РФ.



«Если у нас содержание армии было около 156 млрд гривен, это был бюджет ВСУ и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд гривен - это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц», - сказал Шмыгаль.



Глава правительства добавил, что весь месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд гривен, из которых 70-100 млрд гривен поступают от налогов и таможни.



Премьер подытожил, что на сегодняшний день есть договоренности со странами и международными финансовыми институтами о финансовой помощи на сумму почти в 29 миллиардов долларов США. Он рассчитывает, что западная помощь позволит Украине закрыть все социальные и гуманитарные обязательства.