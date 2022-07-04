В «ДНР» заявили о гибели жительницы Донецка и ранении трех человек в Горловке

В результате обстрела погибла жительница поселка Александровка на западе Донецка. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Также руководитель оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о возгорании на территории завода «ДонПластАвтомат» в Киевском районе.



Глава «администрации» Горловки Иван Приходько заявил о ранении двух жительниц и сотрудника «МЧС ДНР» в результате обстрела поселка Гольмовский на севере города.



Уточняется, что пострадавшие находились по улице Советской Армии, 9 и 11, а сотрудник «МЧС ДНР» - по улице Гардина. Он добавил, что медики уже выехали на место происшествия.