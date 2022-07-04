Вооруженные силы Украины покинули Лисичанск без потерь — Луганская ОВА

ВСУ отошли из Лисичанска без потерь на готовые укрепленные позиции на западе Луганской области, заняли их и оттуда будут продолжать борьбу с российской армией. Об этом в интервью BBC сказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что украинские войска могли бы еще долго сохранять Лисичанск под своим контролем, но покинули город чтобы не попасть в окружение. Также Гайдай сообщил, что у России огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах на этом направлении.

Сергей Гайдай также сообщил, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие военные строили новые укрепления в Донецкой области, и теперь войска пошли туда.

«Нам нужно было сохранить наши войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать», – объяснил отход ВСУ из Лисичанска Сергей Гайдай, отметив, что следующая цель россиян – захватить Донецкую область.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины держат оборону небольшой части Луганщины для того, чтобы военные успели построить защитные редуты.