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В ОП объяснили, почему украинские военные покинули позиции в Лисичанске

04 июля 2022, 13:34

В ОП объяснили, почему украинские военные покинули позиции в Лисичанске

Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации - это успешная военная операция ВСУ. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Главными задачами этой военной операции, по его словам, были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.

Арестович заявляет, что все задачи операции в Лисичанске и Северодонецке выполнены:

«Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском».

По его словам, одним из главных достижений этой операции стал «сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который 8 лет по инерции давил над военным мнением украинцев и стоил Украине и Иловайска, и падение ДАПА, 32-го блокпоста».

Кроме того Арестович сообщил, что сейчас войска РФ ведут наступление на 3 участках - Харьков, Изюм, Бахмут.

Ранее, напомним, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ оставили позиции в Лисичанске без потерь.

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