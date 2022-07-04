На Днепропетровщине во время полевых работ на снаряде подорвались мирные граждане: есть погибший

Недалеко от Ингульца Днепропетровской области во время полевых работ местные жители подорвались на кассетном снаряде. Один человек погиб, еще один госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, передает «Интерфакс-Украина».



«Местные жители вблизи Ингульца на полевых работах взорвались на остатках кассетных снарядов. Один погиб, один с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу. Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не разрываются сразу», - сказала она.



Кроме этого, РФ ударила ракетами по Нововоронцовке и еще нескольким громадам на севере Херсонщины, на данный момент информации о жертвах нет.