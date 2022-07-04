В Украине обнаружили более 1600 неидентифицированных тел

С начала полномасштабного вторжения России до сих пор правоохранители насчитали в общей сложности более 1600 не идентифицированных тел. Об этом в интервью «Укринформу» рассказала заместительница министра внутренних дел Екатерина Павличенко.



«На территории Украины, по данным Нацполиции, сейчас более 1600 не идентифицированных тел. Но определенное количество территорий находится под оккупацией, и мы понимаем, что эта картина не полна», - сказала заместитель министра.



В качестве примера она привела Киевскую область, где было обнаружено вероятно наибольшее число тел мирных граждан.



«И там действительно в каждом частном случае тело осматривалось и направлялось на проведение экспертиз, устанавливалась причина смерти. Но хочу сказать, что не в любом случае может быть проведена экспертиза по предмету сексуального насилия», - отметила чиновница.



Ранее генеральная прокурорка Ирина Венедиктова заявила, что французские эксперты помогут с идентификацией неопознанных тел в Буче.