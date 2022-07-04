В ВСУ опровергли информацию о резком продвижении украинских войск к Херсону

Данные о том, что украинские военные находятся в 1 километре от окрестностей Херсона, не соответствуют действительности. Ранее о продвижении ВСУ к оккупированному областному центру на Юге страны написали журналисты The Economist. Опровержение этой информации озвучила руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.



«Продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не соответствует действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, оно вредит не только военной операции, но и имиджу тех, кто это заявляет», - отметила она.



Вместе с тем Гуменюк отметила, что украинские военные на юге страны «продвигаются медленно, но уверенно», сохраняя тишину в рамках военной операции.

Ранее Наталья Гуменюк заявила, что над освбожденным от российских оккупантов 30 июня островом Змеиный 4 июля был поднят украинский флаг.



